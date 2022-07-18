عشرات المعتقلين في السجون السعودية مهددون بالإعدام في أي لحظة

يواجه 31 معتقلًا في السعودية خطر الإعدام في أيّة لحظة، بالرغم من كلّ المُناشدات الإنسانية والحقوقية المستمرة بوضع حدّ للمجازر المتواصلة التي ترتكبها السلطات السعودية بحق المعتقلين.

وكشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بأن عدد المعتقلين المهدّدين بالتصفية قد يكون أكبر، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية سبق أن أعدمت معتقلين لم يكونوا ضمن القوائم.

ونشرت المنظمة قائمة مفصّلة بأسماء المعتقلين تُبيّن كم مضى على سجن كلّ منهم، وإلى أيّة منطقة ينتمي، وأين يُحتجز، مؤكدة بأن الجميع مهدّدون بالإعدام على خلفية مزاعم ملفقة وغير قانونية.

وتُظهر لائحة المنظمة أن هناك من بين المعتقلين من كان قاصرًا وقت الاعتقال أو وُجّهت له تهمٌ تعود لحين كان قاصرًا.

يُشار إلى أن الحكم النهائي بالقتل تعزيرًا قد يُنفّذ في أيّة لحظة، أمّا الحكم بالقتل تعزيرًا فمُؤيّد من محكمة الاستئناف، فيما لا تزال المحاكمة جارية على صعيد الحكم الابتدائي بالقتل تعزيرًا.

يذكر أن النظام السعودي أقدم في شهر مارس الماضي، على ارتكاب مجزرة بحقّ 41 من شباب الحراك المطلبي في الأحساء والقطيف، في جريمة أثبتت مدى وحشية النظام السعودي وجرأته سفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة بمن فيهم أبناء الشعب الذي يحكمه ويتحكم بمصيره منذ عقود.