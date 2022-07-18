استشهاد طفل متأثرا بإصابته في انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في الحديدة

استشهد طفل من عزلة الجربة العليا في مديرية الدريهمي الحديدة، اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي يوم أمس الأحد.

وأصيب، أمس الأحد، طفلان نتيجة انفجار ‎قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الدريهمي الحديدة.

وسجل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام 15 ضحية ما بين شهيد وجريح بينهم سبعه أطفال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في كل من الحديدة ونهم وصعدة، جراء انفجار قنابل وذخائر من مخلفات العدوان.

يشار إلى أن تحالف العدوان يمنع دخول الأجهزة الكاشفة عن الألغام والمتفجران على الرغم من المطالبات والمناشدات المتكررة للأمم المتحدة بإدخالها.