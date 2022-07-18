أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

تحالف العدوان ينشر قوات جديدة في المهرة.. والشيخ الحريزي يتوعد

19
تحالف العدوان ينشر قوات جديدة في المهرة.. والشيخ الحريزي يتوعد
تحالف العدوان ينشر قوات جديدة في المهرة.. والشيخ الحريزي يتوعد

أفادت مصادر محلية أن قوى تحالف العدوان نشرت اليوم الاثنين، قوات جديدة في محافظة المهرة، بالتزامن مع بدء تحركات واسعة للتنقيب عن النفط واستغلال ثروات المحافظة الاستراتيجية.

وذكرت المصادر أن قوى تحالف العدوان نشرت أكثر من 200 من عناصرها بينهم مجندين سعوديين وإماراتيين، بالقرب من مطار الغيضة، موضحة أن العناصر المنتشرة ترافقها عشرات المدرعات والأطقم العسكرية.

في ذات السياق، توعد الشيخ علي الحريزي، رئيس لجنة اعتصام المهرة، بإسقاط المؤامرات الإماراتية، ومساعيها للاستحواذ على ميناء قشن، مؤكدًا أن مخططات التحالف الرامية لاستهداف المحافظة ما زالت مستمرة.

وتزامن ذلك مع تحركات مكثفة للتحالف تهدف لاستكمال السيطرة على المحافظة بشكل كلي.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

استشهاد وإصابة 5 مواطنين جراء انفجار قنابل من مخلفات العدوان

أخبار وتقارير
استشهد اليوم مواطن بمحافظة الحديدة فيما أصيب مواطن وثلاثة...
اقرأ المزيد

مؤكدا أنها كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة لسنوات.. وزير النفط يكشف حجم عائدات النفط المنهوب

أخبار وتقارير
كشف وزير النفط والمعادن أحمد دارس حجم عائدات النفط...
اقرأ المزيد

الزكاة تحتفي بزفاف 200 عريساً وعروساً بمأرب

أخبار وتقارير
احتفلت الهيئة العامة للزكاة بالعرس الجماعي لـ200 عريساً وعروساً...
اقرأ المزيد