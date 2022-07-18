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أخبار وتقارير

ذمار.. ميفعة عنس تحتفي بعرس جماعي لـ48 عريساً وعروساً

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عرس ذمار الجماعي
عرس ذمار الجماعي

احتفى أبناء قرية خبج في مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار اليوم الاثنين، بزفاف 48 عريساً وعروساً في عرس جماعي هو التاسع الذي تنفذه جمعية خبج.

وأشاد محافظ المحافظة محمد ناصر البخيتي، بمبادرات الأعراس الجماعية التي تميزت بها منطقة خبج، لافتا إلى أهميتها في تيسير زواج الشباب وإعانة المعسرين والحد من أعباء وتكاليف الأعراس.

ونوه بوعي أبناء خبج وتعاونهم، وحرصهم على تجسيد قيم التكافل وتحصين الشباب، سيما في ظل ظروف العدوان والحصار، مباركا للعرسان إكمال نصف دينهم.
من جانبه، أكد مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة أحمد الضوراني، أهمية المبادرات في تعزيز التكافل الاجتماعي، داعياً قبائل المحافظة إلى تبني الأعراس الجماعية وتخفيض المهور وترجمة توجيهات القيادة في تيسير زواج الشباب.

بدوره اعتبر مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة إبراهيم المتوكل، إقامة الأعراس الجماعية لتجسيد قيم الإحسان والتعاون والتراحم، داعيا الخيرين إلى تشجيع مثل هذه المبادرات والإسهام في تسهيل زواج الشباب في كافة المناطق.

فيما أوضح رئيس جمعية خبج للأعراس الجماعية أحمد هيزع، أن العرس الجماعي هو التاسع الذي تنفذه الجمعية بمبادرة مجتمعية، مشيراً إلى أن تنفيذ المبادرات الخيرية والنوعية، يعكس صمود الشعب اليمني في مواجهة تحديات العدوان والحصار.

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