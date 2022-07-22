أكثر من 14 ألف خــرق لاتفاق الهدنة.. كسر محاولة تسلل وقرصنة مستمرة في الحديدة

وصلت خروقات تحالف العدوان الأمريكي السعودي لأرقام قياسية منذ أن بدأت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة حتى اليوم حيث تخطت الـ 14 ألف خــرق في مختلف الجبهات، بينها غارات جوية ومحاولات هجومية.

وأفاد الإعلام الحربي اليوم الجمعة عن إفشال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان غربي حيس في الحديدة.

وقال الإعلام الحربي إن “مقاتلي الجيش واللجان أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان غربي حيس”، في خــرق متكرر لاتفاق الهدنة العسكرية والإنسانية واتفاق السويد.

وأكد أن قوات الجيش واللجان رصدت تحركات العدو وتم التصدي لهم ومنعهم من التقدم وإجبارهم على التراجع والفرار.

قرصنة مستمرة

في السياق قال المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي أن الممثل الأممي يستمر في التضليل بشأن العدد الكلي للسفن الواصلة الى ميناء الحديدة، مبدياً استغرابه من قول غروندبرغ ان السفن تخضع للإجراءات فيما هي تقتاد من قبل دول العدوان بعد حصولها على التصاريح الأممية اللازمة.

ولفت الأضرعي إلى أن عدد السفن التي دخلت لميناء الحديدة أربعة وعشرون سفينة من أصل 36 سفينة وفق الخط الزمني للهدنة.

يشار إلى أن تحالف العدوان يواصل قرصنته على سفن الوقود رغم الهدنة، تزامناً مع نهب أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام شهريا عبر الموانئ المحتلة.

وكان قد أقدم ‏تحالف العدوان الأمريكي السعودي أمس الخميس على قرصنة سفينة ديزل جديدة لترتفع عدد السفن المقرصنة من تحالف العدوان إلى 4 سفن وقود رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.