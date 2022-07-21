ارتفاع عدد السفن المقرصنة من تحالف العدوان إلى 4 سفن وقود رغم حصولها على تصاريح

أقدم ‏تحالف العدوان الأمريكي السعودي اليوم الخميس 21 يوليو 2022م على قرصنة السفينة “بي اس اس انرجي” والتي تحمل أكثر من 28 ألف طن من مادة الديزل لترتفع عدد السفن المقرصنة من تحالف العدوان إلى 4 سفن وقود رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأكدت شركة النفط اليمنية أن جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة تتعرض لقرصنة تحالف العدوان، فيما بلغت غرامات تأخير السفن المقرصنة خلال فترتي الهدنة أكثر من 4.5 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الشركة إلى أنه لاتزال 4 سفن مقرصنة لدى تحالف العدوان منها سفينتي ديزل وسفينة بنزين وسفينة غاز.

يشار إلى أنه لم تصل إلى ميناء الحديدة خلال فترتي الهدنة سوى 24 سفينة وقود من أصل 36 سفينة.

وكان قد أشار رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام إلى أن الطرف الآخر يريد خنق الشعب اليمني، مؤكداً عدم قبول استمرار الحصار وسط فشل الأمم المتحدة على إيجاد حل.