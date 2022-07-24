الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار يحمل قوى العدوان مسؤولية التنصل عن اتفاق السويد

أدان الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار، اليوم الأحد، صمت الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة إزاء ما يتعرض له المدنيين من استهداف يومي من قبل المرتزقة بما فيها جريمة قتل أربعة أشخاص في جبل راس بصاروخ موجه.

وحمل الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار قوى العدوان مسؤولية التنصل عن بنود الهدنة والتزاماتها في اتفاق السويد.

وقد استشهد أربعة مواطنين قبل أيام بصاروخ موجه أطلقه مرتزقة العدوان باتجاه سيارة مواطن في جبل رأس بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط عن ارتكاب قوى العدوان 103 خرق في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق طائرتان تجسسيتان في أجواء حيس ومقبنة، و 23 خروقات بقصف مدفعي لعدد 120 قذيفة و 77 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

يشار إلى أن خروقات تحالف العدوان الأمريكي السعودي وصلت لأرقام قياسية منذ أن بدأت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة حتى اليوم حيث تخطت الـ 14 ألف خــرق في مختلف الجبهات، بينها غارات جوية ومحاولات هجومية.