تعرف على أضرار سيول الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات.. وفاة 17 مواطن “مواقف محزنة لأسر كاملة وأطفال ورب أسرة مع ابنتيه”

أسفرت سيول الأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية اليمنية عن وفاة 17 مواطن في محافظات صنعاء وذمار وشبوة وعمران، وتضرر منازل مواطنين وانقطاع العديد من الشوارع والطرق الرئيسية، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني للمواطنين من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات.

وأفاد مصدر محلي في العاصمة صنعاء عن وفاة 3 أطفال فيما أصيب طفل رابع بجراح خطيرة في حالة حرجة إثر انهيار منزل في حي مذبح بمديرية معين في العاصمة صنعاء جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

وأشار المصدر إلى وفاة طفلتين وإصابة والدهما جراء انهيار جزئي لأحد المنازل في قرية مذبح القديمة ” الخرائب” مكون من ثلاثة طوابق.

وفي مخلاف بني قيس قرية بيت التركي بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء توفي رب أسرة وإثنين من أبناءه حيث انهار منزلهم عليهم.

وذكرت مصادر محلية أن سيول الامطار أدت إلى انهيار منزل فوق رؤوس ساكنيه، ونتج عن الحادثة وفاة رب الأسرة صالح بن صالح التركي واثنين من أبنائه وتعرض بقية أفراد الأسرة لجروح متفاوتة.

وحسب غرفة عمليات محافظة صنعاء، وجهت قيادة المحافظة فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الذي تحرك إلى القرية لتقديم المساعدات الاغاثية الطارئة للأسر المتضررة.

وفي محافظة ذمار جرفت السيول سيارة أثناء عبورها سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص كانوا على متنها.

وفي محافظة شبوة أفادت مصادر محلية عن وفاة امرأة وطفل، غرقًا بسيول الأمطار الغزيرة بمديرية بيحان، عقب جرف مياه السيول، عصر اليوم الأحد، السيارة التي كانوا يستقلونها برفقة تسعة آخرين من الأسرة ذاتها أغلبهم من النساء والأطفال.

وأشارت المصادر إلى تمكن الأهالي من إنقاذ التسعة الآخرين بعدما حاصرتهم مياه السيول المتدفقة في ساقية آل فرج في بيحان، إلا أن الحالة الصحية لشخصين منهم حرجة.

وفي محافظة عمران أشار أهالي إلى غرق أحد الأطفال في مظرف القاسي بمدينة عمران اليوم الأحد.

أضرار مادية

وألحقت سيول الأمطار الغزيرة أضرارا متفاوتة كان تأثيرها الخطير على ساكني المنازل الشعبية في ممرات السيول، فضلاً عن جرف عدد كبير من السيارات في ممرات سيول محافظات صنعاء وذمار وشبوة وعمران.

وخلفت سيول الأمطار الغزيرة أضرار مادية أخرى شملت الطرقات والجسور منها كبري المدرج في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فضلاً عن تدمير مدرجات وأراضي زراعية، وانقطاع العديد من الشوارع والطرق الرئيسية.

استمرار الأمطار الغزيرة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الاصطناعية وراصدات محطات الأرصاد الجوية والنماذج العددية تظهر تغطية واسعة للسحب التي تتخللها سحب الركام المزني المصحوبة بهطول الأمطار متفاوتة الغرازة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية لمحافظات (صنعاء، المحويت، ذمار، الحديدة، الضالع، اب، تعز، وتمتد لتشمل محافظات شبوة، وأجزاء من لحج).

وأضافت أن تغطية السحب تشمل أجزاء متفرقة من محافظات (الجوف، عمران، حجه، صعدة)، كما تظهر تغطية السحب التي تتخللها سحب الركام المزني في المناطق الصحراوية تشمل أجزاء متفرقة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية لمحافظة حضرموت وبشكل أخف شمال محافظة المهرة.

الدفاع المدني يجدد تحذيره

حذرت مصلحة الدفاع المدني تحذر جميع المواطنين في العاصمة والمحافظات من الاقتراب أو التواجد في ممرات السيول والوديان والمصبات المائية.

ودعت سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية وانخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما حذرت المواطنين من دخول المركبات إلى سائلة صنعاء نتيجة سيول الأمطار الغزيرة القادمة من السلاسل الجبلية المحيطة بالعاصمة.