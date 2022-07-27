أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ال لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت القادم 1 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم .

وأشارت الوزارة في بيان بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبا”، إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2000 المادة رقم 3 الفقرة رقم 3 بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة الانقاذ الوطني وكافة أبناء الشعب اليمني، ومؤسستي الجيش والأمن واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.