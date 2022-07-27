كشف وزير الأمن والاستخبارات في إيران، إسماعيل خطيب، عن عمليات إيرانية ناجحة ضد كيان العدو الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالات الانباء الإيرانية عن وزير الأمن الإيراني قوله “خلال الأشهر الأخيرة، وبالإضافة إلى مواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني، تمكنا أيضا من تنفيذ عدد من العمليات الناجحة ضد هذا الكيان، مشيرا الى ان ذلك يظهر قوات الأمن الإيرانية من اقتدار”.

وأوضح إسماعيل خطيب أن “أعداء إيران لم يستطيعوا استغلال المطالب الشعبية المحقة وتحويلها إلى احتجاجات، رغم مساعيهم بهذا الصدد، مبينا ان ذلك بسبب السياسات الشعبية التي اتخذتها الحكومة الايرانية واهتمامها بالشارع ومطالب المواطنين.

وحذر وزير الأمن الإيراني من أن “أي دولة تحتوي وكرا يستهدف أمن إيران عليها أن تعلم بأنها لن تكون في مأمن من الرد الإيراني.

وكان القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفر ذكر في الخامس عشر من شهر يونيو،أنّ “ضربات الأمن الإيرانية لكيان العدو الإسرائيلي تضاعفت في الآونة الأخيرة، وانها ستستمر مستقبلًا”.

وأوضح جعفر بأنّ كيان العدو الإسرائيلي يعرف حجم وأهمية الضربات الإيرانية، التي تلقاها مؤخرًا”، مشيرًا إلى أنّ “بعض ضربات قوات الآمن الإيرانية لكيان العدو الإسرائيل كانت داخل الكيان الصهيوني، وبعضها في دول أخرى.”

الى ذلك أكد اللواء محمد علي جعفر أنّ “كيان العدو الإسرائيلي تلقى قبل وبعد اغتيال القائد في الحرس صياد خدايي، ضربات إيرانية لكننا لم نعلن عنها”، لافتًا إلى أنّ كيان العدو الإسرائيلي يدرك جيدا أن أي عمل يقوم به ضد إيران سيقابل بتلقيه ردا”، لافتا الى أنّ العدو الإسرائيلي ينسب بعض الحوادث لنفسه، ويستغل ذلك نفسيا وإعلاميا.