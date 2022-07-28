تأهل المنتخب اليمني للشباب رسميا لدور ربع نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عام في نسختها السادسة والمقامة في مدينة أبها السعودية.

وجاء التأهل الرسمي لمنتخبنا الوطني مساء اليوم الخميس بعدما تمكن المنتخب التونسي من سحق منتخب جيبوتي بستة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز حجز المنتخب اليمني مقعده رسميا في ربع نهائي البطولة باعتباره ضمن أفضل فريقين في المركز الثاني.

لكن مازال منتخبنا الوطني في انتظار مباراة (المغربXفلسطين) الساعة التاسعة من مساء اليوم، ليحدد وجهته القادمة لملاقاة أحد المنتخبين السعودي أو الأردني.

وبحسب النتائج إذا كان منتخبنا اليمني أول أفضل فريقين بالمركز الثاني سيلاقي المنتخب الأردني.

أما إذا كان منتخبنا اليمني ثاني أفضل فريقين بالمركز الثاني فسيلاقي المنتخب السعودي “بطل النسخة السابقة” وهو الإحتمال القائم حتى اللحظة.

وحتى اللحظة سيبقى منتخبنا اليمني ثاني أفضل فريقين بجميع احتمالات نتيجة المغرب وفلسطين وسنواجه السعودية في ربع النهائي، عدا أن يفوز أحد المنتخبين المغربي والفلسطيني على الآخر بفارق هدفين وبهذا السيناريو فقط سيقفز منتخبنا إلى أول أفضل ثاني فريقين في المركز الثاني لملاقاة الأردن في ربع النهائي.

وكان قد تمكن المنتخب الوطني للشباب من سحق نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، في المرحلة الثانية من دوري المجموعات، بعد هزيمة منتخبنا أمام المنتخب الأردني بهدف يتيم في الجولة الأولى.

وبحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، بحيث يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي.