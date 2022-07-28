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أخبار وتقاريرالمشهد الجنوبي

قوات أجنبية تقتحم منزل الشيخ الحريزي في المهرة بـ 12 آلية عسكرية وبيان ناري يتوعد بالرد

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اقتحمت مليشيا تابعة للقوات الأمريكية اليوم الخميس، منزل رئيس لجنة الاعتصام المناهض للاحتلال الاجنبي بالمهرة، الشيخ علي الحريزي.

وأكد ناشطون من أبناء المهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عناصر من مليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للتحالف على متن آليات عسكرية، بينهم ضباط إماراتيين وسعوديين، اقتحموا منزل الشيخ الحريزي، في منطقة المحيفيف بالمهرة.

وأوضحت المصادر أن الآليات العسكرية اقتحمت حوش منزل القيادي الحريزي، بتوجيهات من غرفة عمليات قيادة القوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة في مطار الغيضة.

واعتبرت لجنة الاعتصام المناهض للاحتلال الاجنبي في المهرة، اقتحام منزل الشيخ الحريزي، اعتداء صارخ من قبل 12 آلية ومصفحة عسكرية، واصفة عملية الاقتحام بـ”العمل التجسسي الجبان”.

وأشار البيان إلى أن الشيخ الحريزي لم يكن متواجدا في المنزل أثناء عملية الاقتحام.

وتوعدت لجنة اعتصام المهرة، بالرد في الوقت المناسب على انتهاك منزل القيادي الحريزي، داعية أحرار اليمن والمهرة إلى الوقوف صفا واحدا ضد الاحتلال الأجنبي.

يأتي ذلك عقب وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية خلال اليومين الماضيين، إلى مطار الغيضة قادمة من مطار الريان في مدينة المكلا.

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