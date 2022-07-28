“خاص”

المُحتل الاجنبي يقتحم المنازل

رصد المشهد اليمني الاول اليوم الخميس 28 يوليو 2022م بيان صادرعن اللجنة المنظمة لاعتصام ابناء محافظة المهرة اليمنية السلمي عبرت فيه اللجنة عن غضبها وعدم رضاها ازاء الاعتداء الصارخ من اقدام القوات العسكرية الاجنبية المُحتلة للمهرة على اقتحام منزل الشيخ /علي سالم الحريزي بمدينة الغيضة والدخول الى سور وباحةالمنزل بواسطة 12 آلية ومصفحة عسكرية، واصفة عملية الاقتحام بـ”العمل التجسسي الجبان”.

وأكد البيان ان من قام بهذا العمل هم عناصر عسكرية واستخباراتية بريطانية امريكية اماراتية وعناصر وعملاء محليين تابعيين لقوى الاحتلال الاجنبي

وأشار البيان إلى أن الشيخ الحريزي لم يكن متواجدا في المنزل أثناء عملية الاقتحام. باستثناء 2 من حراس المنزل.

وقالت اللجنة ان الاعتداء الاجنبي على منزل الشيخ الحريزي حدث الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم الخميس 28يوليو 2022م

واختتم بيان اللجنة بالتأكيد على أنها لن تسكت عن هذا الاعتداء والانتهاك لحرمة المنازل الخاصة لأبناء المهرة، في غيابهم وان الرد سيكون من ابناء المهرة الاحرار باذن الله في الوقت المناسب.

في الصدد رصد المشهد اليمني الاول تغريدتين للاعلامية التشيلية ” alegna cesho ” قالت فيها:”تقرير وصول دفعة من القوات الامريكية الى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة شرقي اليمن وصلت القوات الامريكية الى مطار الغيضة قادمة من مطار الريان بمدينة المكلا حضرموت حيث استولت على المطار برصيف 1″

واضافت الصحفية التشيلية بالتغريدة الثانية وقالت : ” ان القوات الامريكية تمركزت في قاعدة عسكرية بريطانية اسرائيلية مشتركة انشئت عام 2017 في مطار الغيضة عاصمة المهرة واواضحت الاعلامية التشيلية ان شبكة الانترنت في المهرة تعرضت للتخريب والتعطيل اثناء وصول قوات الغزو والاحتلال الامريكي والاشتباة بان الامريكيين زرعوا اجهزة تجسس تسبب في تعطيل الانترنت”

ذكاء اصطناعي مُبتذل

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2017م قد تداولت اخبار عن قيام ضباط من المخابرات البريطانية والاسرائيلية بتشييد قاعدة ذكاء اصطناعي عسكري استخباري في مطار الغيضة محافظة المهرة من مهامه ربط اجهزة تجسس على كابلات خطوط الانترنت باليمن والتجسس عل كل اليمنيين عن قرب وتفريغ بياناتهم الخاصة واستخدامها في ابتزاز اليمنيين بالترهيب بالفضح ولتجنيدهم لاحقاً كجواسيس في اليمن وكل حسب موقعه الجغرافي وحسب صفته المدنية الوظيفية او العسكرية كعميل منقاد ببيانات هاتفه الخاصة ولمصلحة قوى الاحتلال الامريكي البريطاني الاسرائيلي .

السعودية عدو.. لماذا؟

وكان الشيخ / على سالم الحريزي قد ظهر في مقطع فيديو قبل ايام اوضح فيه لماذا السعودي عدو؟

حيث اوضح الشيخ الحريزي ان السعودية ومن ستينات القرن الماضي منعت شركات النفط العالمية منها روسية وايطالية وجزائرية وكندية من استخراج النفط في بر ومياة المهرة اليمن حيث تمكنت بعض الشركات من استخراج النفط الخام ثم تاتي السعودية وبالترغيب والترهيب من ستينات القرن العشرين الماضي يتم منع الشركات وحرمان الشعب اليمني من استثمار خيراته.

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ماذا يعمل الامريكان في المهرة

محافظة المهرة اليمنية لم تشهد اى مواجهات عسكرية ولم تتواجد فيها قوات من الجيش اليمني واللجان الشعبية صنعاء ومع ذلك قامت قوى قيادة العدوان الرباعية السعودية والامارات وامريكيا وبريطانيا من غزو واحتلال محافظة المهرة فيظل صمت الرضا مما يسمى بلمجتمع الدولي وشعجية فنادق وعواصم الاستعمار القديم والجديد .

سلخ ونهب وتقسيم واغتيال

غزو واحتلال وارهاب الشرفاء الاحرار من ابناء المهرة اليوم هو امتداد للاستعمار القديم البريطاني الصهيوني نهب افقار وتجويع وفتن وحروب ثم يراد تمزيق وتقسيم واغتيال الهوية اليمنية جنوباً هو امتداد للمشروع الصهيوني الغربي القديم الجديد ويراد اليوم طمس الهوية اليمنية الجنوبية لمحافظة المهرة بحد ادنىٰ وبحد اعلى سلخها عن اليمن وبكيان استعماري ما موال ليهود تل ابيب ونصارى الغرب الاستعماري وبالوكلاء من محور السعودية الامارات ومحور اخوان قطرتركيا وبحكام عملاء وخونة ومرتزقة لاعداء الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن.

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

٢٩ذو الحجة ١٤٤٣ هجرية

28يوليو 2022م