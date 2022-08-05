قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن العدو الإسرائيلي هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

وأكد برهوم أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه.

وشدد أن المقاومة الباسلة ستدافع عن الشعب الفلسطيني والأهل في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع وستبقى تلاحق العدو وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، داعيا كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين.