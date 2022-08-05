أمين عام حركة الجهاد لإسلامي : أمر ميداني لكافة عناصرنا بالتصرف ولا خطوط حمراء في هذه المعركة

أعطى القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة 5/8/2022 ، أمر ميداني لكافة عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالتصرف والبدء بالرد على جريمة الاحتلال الصهيوني في غزة ، مشدداً على أنه لاخطوط حمراء في المعركة ، وستكون “تل أبيب” تحت قائمة صواريخ المقاومة.

وقال القائد النخالة خلال مقابلة مع قناة الميادين: “هذا يوم للقتال وللنصر، العدو بدأ العدوان وعليه أن يترقب ردنا، واليوم اختبار للمقاومة الفلسطينية وصمودها، وسيثبت مقاتلونا أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة الصلف الصهيوني”.

وأضاف القائد النخالة:”لن نتراجع سنتقدم سنبذل دمائنا في هذه المعركة ولن نتردد ، وهذا أمر ميداني لكافة عناصرنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة، موضحاً ” نحن لا نتحدث عن وساطة والقتال قد بدأ “.

وشدد القيادي النخالة على أنه لا حسابات للخسائر ولكن نتحدث عن ثوابت وقدرة شعبنا على الاستمرار، وموضحاً على أن هذه الحرب ليست الاولى ولا الأخيرة.

واشار الى ان العدو يريد فرض معادلات جديدة واليوم نحن أمام اختبار حقيقي وعلى المقاومة الفلسطينية الرد على هذا العدوان .

وتابع بالقول “سنذهب في هذه المعركة حتى النهاية ولن نتردد في القتال والرد على هذا العدوان ونسأل الله النصر والتمكين ”

وجدد النخالة التأكيد على الجهوزية الكاملة للتعامل مع هذا العدوان.