فجّرت المعارك الدائرة بين فصائل مرتزقة تحالف العدوان في مدينة عتق بمحافظة شبوة، الإثنين، صراعات جديدة داخل أروقة ما يسمى بـ “المجلس الرئاسي المشكل من قبل تحالف العدوان برئاسة العليمي.

جاء ذلك، عقب إجتماع طارئ للرئاسي في مدينة عدن، بخصوص إحتدام المواجهات العنيفة بين مرتزقة الإمارات ومليشيا الإصلاح في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر مسؤولة في حكومة المرتزقة، إن عضو المجلس عيدروس الزبيدي، طالب العليمي بسرعة إقالة قيادات فصائل الإصلاح، لوقف زحفها على مدينة عتق، حيث تتمركز الفصائل الإماراتية.

وأوضحت المصادر أن الزبيدي هدد بإستئصال الإصلاح بشكل نهائي من المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن قرارات الإقالة، رفضها عدد من أعضاء المجلس والمحسوبين على الإصلاح، سلطان العرادة وعبدالله العليمي.

ويتوقع أن تفجر الصراعات القائمة داخل المجلس المشكل من قبل تحالف العدوان، مزيدا من المواجهات بين فصائل الأخير على إمتداد المحافظات الجنوبية.