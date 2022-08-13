“خاص”

القاعدة تتأهب وامريكا تستعد

خلال7سنوات عدوان تمكنت قوى العدوان السعودي الاماراتي وبسهولة من احتلال آبار النفط والغاز وتوريد الايردات للبنك الاهلي السعودي وتهريب جزء آخر الى تركيا الخرافة الاخوانية وحرمان الشعب اليمني من خيراته والموظفين من رواتبهم وبأفك شرعية قميص هادي وبعد 7سنوات افك وبهتان لم تعد شرعية هادي موجوده واصبحت من ماضي الخيانة والعار والذل والهوان والخسران بختم ابو منشار السعودي وموافقة المجتمع الدولي وبواقع استعماري جديد في المحافظات المُحتلة وهاهي اليوم ادوات العدوان تتناحر فيما بينها البين جوار آبار النفط في شبوة وحضرموت والمهرة و مارب والجوف

والصراع مُستمر لاينتهي وبزمن لانعلم مداه الافتراضي والفعلي بـ 7سنوات اخرى او اقل وعلى بعد مرمىٰ حجر من تناحر ادوات العدوان تتواجد معسكرات تنظيم القاعدة الوهابي الارهابي التكفيري وحتماً سيكون للقاعده والدواعش مهام استعمارية صهيونية تتمثل بالسيطرة على آبار النفط كمرحلة مؤقته تبرر لامريكا غزو واحتلال آبار النفط بمعزوفة مكافحة الارهاب ومابعد الاحتلال نهب للخيرات بالامريكي بعد السعودي ولاحقا سنسمع اسطوانة حق الاستفتاء

وتقرير المصير وتقسيم وطمس الهوية اليمنية لمحافظات نفط اليمن وبغطاء من امريكا المباشر وكما قال الرئيس الامريكي جو بايدن سنوقف حرب اليمن ولكننا سنستمر في محاربة الارهاب والارهاب التكفيري الوهابي وبكل النسخ هو مُنتج يهودي صهيوني من القرن ال18 الميلادي الى القرن ال 21الميلادي وبوظيفة جسر للغرب واليهود لغزو واحتلال ونهب وتقسيم وبعد انتهاء المهام يتم سحقهم وبلا رحمة ولامغيث لهم فهم ارهاب واياديهم ملطخة بدماء اهل اليمن والديار الاسلامية بعد تطويع الخيرات لواقع جديد موالي لشركات النفط الرأسمالية الامريكية المتوحشة الناهبة للخيرات بعد اخظاع جغرافيا النفط بالخليج واليمن بانظمة مُطبعة مع يهود تل ابيب المُفسدين بالارض الاشد عداوة للذين امنوا الغاصبين لفلسطين.

طمس الهوية اليمنية

نعم مابعد تناحر ادوات العدوان هو احتلال القاعدة لابار النفط ثم احتلال امريكا لمحافظات النفط اليمنية والسلخ لاحقا وطمس الهوية اليمنية لها بمعزوفة حق الاستفتاء وتقرير المصير لابناء شبوة لابناء حضرموت لابناء المهرة لابناء مارب والجوف وبقية جغرافيا اليمن للفقر والافقار وفتن الحروب العنصرية المناطقية والتكفير الوهابي انه المشروع الصهيوني لليمن بالاقتصاد في القرن 21 الميلادي بعد القرن الـ20 الميلادي بتقسيم الوطن العربي وطمس هوية الحجاز بالسعودية وساحل عمان بالامارات والنفط لامريكا والفتات للخوان وبقية الوطن العربي الاحرار الشرفاء للفقر والافقار والحصار الاقتصادي والسياسي.

الكل ميليشيات

تم اجتثاث حزب الاصلاح من شبوة وجناح حزب الاصلاح تركيا تحسسوا الراس في حضرموت والمهرة والوضع الداخلي لحزب الاصلاح للانقسام والمعطيات تشير الى ذهاب الاخوان الى طريق ابولهب وحمالة الحطب للانتقال من الحضن السعودي للحضن التركي وبمسمى مجلس عسكري ومجلس انقاذ وطني في جغرافيا سيطرة حزب الاصلاح في محافظات النفط والانتقال الى مرحلة جديدة من التناحر بين ادوات العدوان الصهيوني وكلاً منهم يتهم الاخر بالمليشيات وغير الشرعي ويدعي انه شرعي ووطني وهم بقضهم وقضيضهم ادوات للصهيونية العالمية بالوكلاء والصراع مُستمر

وسينتهي اولاً واخيراً باجتثاث الاصلاح ولاحقاً وتالياً لن تسلم بقية الادوات من السحق او الاختزال او التحجيم اوالتقليم كالانتقالي ومؤتمر الامارات والوية العمالقة بما يتوافق مع مصالح شركات النفط الامريكية ويهود تل ابيب وبعصا انظمة خيانة التطبيع “الامارات السعودية قطر وتركيا”.

ابو لهب وحزب الاصلاح

نهاية حزب الاصلاح حتمية ونهائية مثله مثل رموز التكفير كالظواهري وبن لادن والزرقاوي والبغدادي واخرون وعلى مفترق طرق اما تصويب موقفه وانقاذ مايمكن انقاذه من جغرافيا النفط واعادتها لحضن الشعب واعتصموا والعدو معروف بالقرآن الكريم في سورة المائدة الآية 51 وخيرات اليمن للشعب اليمني واليمن يتسع للجميع وبشروط ثلاثة :

-تخلي حزب الاصلاح عن عقيدة التكفير الوهابية وعقيدة التكفير الاخوانية

– فك الارتباط بين حزب الاصلاح والتنظيم العالمي للاخوان المسلمين .

– الاعتذار للشعب اليمني عما بدر من الاخوان افراد ورموز وحزب الاصلاح من عام 1965م حتى تاريخه اغسطس 2022م

ومن فتاوى تكفير كفرت كل ابناء اليمن من ابناء المناطق الوسطى والجنوب وصعدة وكل اليمن بعداون مارس 2015م فالزنداني قال ان الوقوف مع تحالف العدوان بقيادة السعودية هو واجب ديني وصعتر قال ان تحالف العدوان بامر الله وليموت 24 مليون يمني وليبقى مليون والتكفير الوهابي بنسخ القاعدة وداعش المنظوي تحت رداء حزب الاصلاح في مارب كفروا الانصار واستحلوا الدماء وبالطيار اليهودي والسلاح الامريكي والوقت لايزال متاح امامهم للتصويب بدلاً من الهروب من الرمضاء للنار من السعودي للتركي عدا ذلك ان الله لايهدي القوم الظالمين وكان هناك مُتسع من الوقت لابولهب ان يعلن اسلامه ويكفر عن ذنوبه ويلتحق بالمؤمنيين ويفوز بالدنيا والآخرة بعد نزول سورة المسد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى :((سَيصلى نَارا ذَاتَ لَهَبࣲ ..وَٱمرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ الحَطَبِ)) “سورة المسد الآيه 3و4”

ولكنه استمر فيما هو عليه ومات كذلك وبقيت سورة المسد بحق ابولهب وامرأته حمالة الحطب معجزة خالدة لقوماً يعقلون لقوماً يفقهون.

الثور الابيض

وماجرى لحزب الاصلاح سينسحب على الانتقالي الجنوبي ومؤتمر الامارات لأن الامارات المُتصهينه هي حبيبة المُفسدين بالارض يهود تل ابيب ومصيرهم هو نفس مصير الاصلاح بشكل او بآخر ولسان حالهم ذات يوم وليلة بالقول:” أُكلت يوم أكل الثورالابيض” والوقت لايزال متاح بنبذ خارج الانظمة المُطبعة بنبذ تحالف العدوان والتخندق مع يمن الانصار والايمان او مواصلة الخيانة والعمالة والذل والخسران بنفس طريق ابو لهب وحمالة الحطب لهذا الزمان.

فضل الله

الجيش واللجان والشعبية المجاهدين المؤمنيين الفئة القليلة بالصبر والثبات والرباط واعدوا لهم والاصبع على الزناذ وعلى اتم الاستعدد والجهوزية مع التوابين او بدون الخونة والعملاء والمرتزقة والعاقبة للمتقين وذَ ٰ⁠لِكَ فَضلُ ٱللَّهِ يؤتِيهِ مَن یَشَاۤءُۚ وَٱللَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

15محرم 1444 هجرية

13اغسطس 2022م