ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّها “تلقّت تأكيداتٍ داخلية، بالسماح لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق فوق السعودية“.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “مدلول ذلك، أنّ الأهداف الواقعة في الشرق الأقصى وجزر سيشل ستفتح أمامهم مسارات قصيرة”.

ويأتي ذلك رداً على ما ذكرته الصحيفة، في وقتٍ سابق، أنّ “عناصر الخدمة الدائمة والجنود لن يسمح لهم الطيران فوق السعودية وعمان، في طريقهم إلى أهدافٍ في الشرق”.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، أعلنت في تموز/يوليو الماضي، أنّها قرّرت “فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية” التي تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، تعليقاً على ذلك، إنّ “الخطوات الأخيرة مع السعودية هي تطبيع فعلي”، مضيفاً أنّ “التطبيع يتقدم بخطى صغيرة”.