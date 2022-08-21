انطلقت قبل قليل حملة تغريدات “العدوان ينهب النفط والمرتبات” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الحملة تسلط الضوء بالمعلومات والأرقام عائدات النفط والغاز اليمني الذي تنهبه قوى العدوان منذ بداية العدوان، وكم كانت هذه العائدات ستغطي من مرتبات الموظفين التي توقفت منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

المنظمون دعوا الجميع إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات التي ستستمر لأيام على الهاشتاقين:

#العدوان_ينهب_النفط_والمرتبات

#USAggressionLootsYemenOil

رابط بنك التغريدات: bit.ly/yeoilloot