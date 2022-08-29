432 مليار ريال تكلفة أضرار وآثار الحصار على قطاعي المياه والبيئة

كشفت وزارة المياه والبيئة عن تكلفة الأضرار والخسائر المترتبة عن الحصار الذي يفرضه العدوان على قطاعي المياه والبيئة منذ ثمان سنوات بمبلغ ما يقارب 432 مليار ريال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نظمته وزارة المياه والبيئة اليوم في صنعاء، لاستعراض آثار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على قطاعي المياه والبيئة.

وأوضح الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة عبدالسلام الحكيمي في المؤتمر الصحفي، أن عدد المنشآت والمعدات المتضررة بحسب آخر تحديث لبيانات الأضرار نتيجة الحصار ألفاً و344 منشأة بتكلفة 431 ملياراً و787 مليوناً و702 آلاف ريال، فيما بلغت تكلفة الأضرار المباشرة للمنشآت والمعدات المتضررة 103 مليارات و813 مليوناً و553 ألف ريال.

وأشار إلى أن تكلفة الأضرار غير المباشرة بلغت 327 ملياراً و974 مليوناً و149 ألف ريال .. مبيناً أن قصف واستهداف طيران العدوان المباشر لشبكات وخزانات ومنظومات ومحطات الضخ للمياه والصرف الصحي، أدى إلى ضرر كلي وجزئي على مشاريع المياه بالمناطق الريفية، ما ساهم في تراجع تقديم الخدمات بصورة عامة.

وبين أن منع دخول سفن الوقود وتعطيل استيراد الأنابيب الحديدية وتوقيف شحنات قطع الغيار للشبكات والآليات العاملة في منظومات المياه والصرف الصحي، أدى إلى مفاقمة الأوضاع بقطاعي المياه والبيئة وأضر بمؤسسات وهيئات المياه في تقديم خدماتها. ولفت إلى أن حصة الفرد من المياه بالمتوسط تدنت إلى أقل من 17 لتراً للفرد باليوم لمياه الشرب بعد أن كانت بمتوسط 50 لتراً للفرد، كما تدنت نسبة التغطية للخدمات إلى 30 بالمائة في المدن و20 بالمائة في الأرياف.

وأكد الوكيل الحكيمي، عزم وزارة المياه والبيئة دمج القضايا البيئية في السياسة الاقتصادية وتعزيز الالتزام بالتنمية المستدامة والوفاء بالاتفاقات الدولية ذات الصلة من خلال تفعيل السياسات والخطط الوطنية والتشريعات البيئية والتعاون مع كافة الشعوب لتخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث.

واستعرض المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومات المياه في الريف والحضر والآثار الجانبية للحصار على البلاد في قطاع المياه من خلال عدم السماح بدخول الأنابيب بمختلف أنواعها منذ 2015م، وانعدام قطع الغيار وعدم انتظام توفيرها إلى جانب التكاليف المالية لخسائر قطاع المياه جراء العدوان والحصار.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل بادر، أن عدد مشاريع مياه الريف المتضررة بسبب حصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ألفاً و132 مشروعاً، في 14 محافظة. وأوضح أن عدد المتضررين جراء ذلك 232 ألفاً و354 نسمة، و316 ألفاً و246 من النازحين .. مبيناً أن عدد المضخات التي تضررت بفعل الحصار 449 مضخة، فيما كان الاحتياج اليومي لها من مادة الديزل 125 ألفاً و667 لتراً.

وأفاد بادر بأن عدد المعدات والمنشآت المتضررة جراء العدوان بنهاية 2020م، نحو 120 منشأة ومعدة بلغ إجمالي تكلفة أضرارها 88 ملياراً و385 مليوناً و232 ألف ريال، منها عشرة مليارات ريال خسائر توقف المعدات والمنشآت على مدى ثمان سنوات. وأكد بادر سعي الهيئة للعمل على تجاوز آثار العدوان والحصار من خلال الاهتمام بمشاريع مياه الريف بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، بما يخفف من معاناة المواطنين.

بدوره ذكر وكيل الهيئة العامة للموارد المائية عبدالكريم السفياني، أن العدوان دمّر أكثر من ألفين و995 منشأة مائية منها سدود وحواجز وخزان مائي وقنوات ري وألفاً و338 مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة وعشر وحدات طاقة شمسية وعشرة حفارات آبار.

ولفت إلى أن الحصار الاقتصادي تسبب في حدوث أزمة على مستوى الريف والحضر بنقص إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة وارتفاع تكلفة الحصول عليها وما رافق ذلك من مشاكل صحية وتنموية واجتماعية وتدمير البنية التحتية والإمكانات المادية والبشرية.

واعتبر السفياني، الهيئة العامة لمشاريع للموارد المائية، الجهة المعنية بقطاع المياه وإدارة مصادرها ومراقبة جودتها.. موجهاً نداء استغاثة إنسانية لإنقاذ الوضع المائي الكارثي في اليمن بسبب ما يتعرض له من استهداف مباشر لآبار وخزانات المياه والمباني والمنشآت وشبكات المياه من قبل دول العدوان.

وبين أن العدوان دمّر أكثر من ألف و400 منشأة قطاع خاص بين آبار وخزانات ومحطات ضخ وشبكات مياه وصرف صحي.