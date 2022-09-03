صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل الضبيبي والنبهاني في الحيمة الداخلية

أنهى صلح قبلي في مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء، اليوم قضية قتل منذ 19 عاما بين آل الضبيبي من عزلة الحدب وآل النبهاني من عزلة بني عمرو.

وفي لقاء الصلح الذي قاده الشيخ ناجي محيي الدين وعضو مجلس النواب الشيخ محمد شردة، أعلن أولياء دم المجني عليه محمد محمد الضبيبي العفو عن الجاني عبدالله قائد النبهاني لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين.

وثمنت لجنة الوساطة موقف آل الضبيبي في العفو والتسامح حرصا على لم الشمل وإنهاء الثارات واستجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في حقن الدم وحل النزاعات بطرق ودية لإصلاح ذات البين.

حضر الصلح وكيل المحافظة عبدالمغني داوود والمشايخ حسين العماد ومحمد العليي ومنصور محي الدين وخالد النبهاني وبشير الجرادي ومحمد معوضة وأمير الدين العسلي وأمين الخطابي ومنصور النبهاني وحسن النوبي ومختار القشيبي وسيف عبيد وأحمد الجومري وهاشم الخطابي وأكرم مداعس.