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بالصور والفيديو.. الداخلية تزيح الستار عن مدرعة “بأس2” محلية الصنع ودخولها الى الخدمة

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بالصور.. الداخلية تزيح الستار عن مدرعة “بأس2” محلية الصنع ودخولها الى الخدمة

أزاحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الستار عن مدرعة “بأس2” يمنية الصنع، ودخولها الخدمة، في تنفيذ المهام الأمنية.

وقال متحدث وزارة الداخلية العميد العجري ان مُدرعة (بأس 2) صنعت محلياً وتم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات”، مضيفاً أنّها “ستكون رافداً كبيراً لمساندة رجال الأمن، ورادعاً لكل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا البلد”.

ولفت ناطق الداخلية إلى أنّ المدرّعة تأتي بعد عامين من تدشين العمل في مدرعات (بأس 1) والتي أعلن عنها وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020م. وأكد أنّ وزارة الداخلية ماضية إلى الأمام في التطوير والتصنيع والبناء حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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