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أخبار وتقاريرالمشهد الجنوبي

أمير داعشي يكشف علاقة الإمارات بمقتل الشواحطي وهجوم أبين

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أمير داعشي يكشف علاقة الإمارات بمقتل الشواحطي وهجوم أبين

كشف أمير في تنظيم “داعش”، محسوب على الإمارات، الخميس، تفاصيل جديدة حول أسباب مقتل هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم واسناد في قوات الانتقالي وأركان محور يافع وعلاقة العملية بالإمارات.

واشار غسان السعدي الذي يقود فصسل عسكري في عدن ومتهم بتصفية الشوحطي، إلى أن الشوحطي كان نقل العديد من عناصر القاعدة على متن أطقم اللواء الرابع دعم واسناد من معسكرهم على حدود يافع والبيضاء إلى ابين قبل تنفيذ العملية الأخيرة التي أوقعت 21 من مقاتلي الحزام الأمني في أبين.

وألمح السعدي الذي يخوض معارك ضد الشوحطي في منطقة بئر فضل بعدن إلى أن قرار تصفية الشوحطي جاء بضوء إماراتي وردا على تسهيله استهداف الحزام بأحور.

والسعدي من القيادات التي أعلنت مبايعتها تنظيم داعش بمعية قائد القاعدة السابق في ابين، جلال بلعيدي، وتربطه علاقات وثيقة بضباط إماراتيين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تصريحات السعدي محاولة لتبرئة ساحته أم تؤكد بأن ما حدث في ابين من هجوم على الفصائل الموالية للإمارات وتلاه مقتل الشوحطي ناتج عن صراع اماراتي – سعودي.

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