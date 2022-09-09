صنعاء تكشف كواليس مفاوضات بشأن مأرب

كشفت حكومة الإنقاذ بصنعاء، الخميس، كواليس مفاوضات مع الإصلاح بشأن مأرب، يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه الحزب لضغوط في آخر معاقله شرقي اليمن.

وأكد محافظ صنعاء في مأرب، علي محمد طعيمان، استعداد سلطته تذليل كافة الصعوبات أمام المسافرين بين صنعاء ومدينة مأرب، متهما الطرف الآخر برفض فتح الطرقات الرئيسية بين مأرب وصنعاء.

وحمل طعيمان في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من وصفهم بـ”المرتزقة” مسؤولية معاناة المسافرين والمواطنين عبر الطرق الترابية الوعرة بين مأرب والجوف.

وجاء حديث صنعاء عن طرق مأرب في وقت يتجاهل فيه الرئاسي معاناة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية مع قصره ملف الطرق على تعز، وهي فرصة للإصلاح الذي يتعرض لاجتثاث للتقارب في ملفات قد تسمح لعناصره بالنجاة في حال قرر التحالف اقتحام آخر معاقله شمالي اليمن.