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المنتخب اليمني للشباب يمطر شباك منتخب غوام بعشرة أهداف.. وينتظر مواجهة اليابان الأحد القادم لتحديد المتأهل رسمياً لنهائيات كأس آسيا

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المنتخب اليمني للشباب يمطر شباك منتخب غوام بعشرة أهداف.. وينتظر مواجهة اليابان الأحد القادم لتحديد المتأهل رسمياً لنهائيات كأس آسيا
المنتخب اليمني للشباب يمطر شباك منتخب غوام بعشرة أهداف.. وينتظر مواجهة اليابان الأحد القادم لتحديد المتأهل رسمياً لنهائيات كأس آسيا

تمكن المنتخب اليمني للشباب اليوم الجمعة من الإنتصار على منتخب غوام بنتيجة عريضة ضمن التصفيات التمهيدية للمجموعة الثالثة المقامة في دولة لاوس والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المنتظر إقامتها في أوزبكستان العام القادم.

وانتصر المنتخب اليمني على غوام بعشرة أهداف مقابل هدف يتيم، وهي المباراة الثالثة له، فيما انتصر المنتخب الياباني على نظيره الفلسطيني بثمانية أهداف نظيفة.

ومع هزيمة فلسطين من اليابان صعد المنتخب اليمني لثاني المجموعة بسبعة نقاط وصيفاً لمتصدر المجموعة المنتخب الياباني بالعلامة الكاملة 9 نقاط حصدها من ثلاث انتصارات على منتخبات لاوس وغوام وفلسطين.

وتبقى لمنتخبنا الوطني للشباب مباراة أخيرة أمام نظيره الياباني الأحد القادم الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء، وهي مباراة ستحدد متصدر المجموعة الذي سينتزع بطاقة التأهل للنهائيات، فيما سيخضع الترتيب الثاني لحسابات أفضل 5 منتخبات وصيفة من أصل 44 منتخب موزع على 10 مجموعات تجري تصفياتها في 10 دول منذ الأسبوع الماضي وتستمر حتى يوم السبت 18 مارس.

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