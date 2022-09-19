الإجراءات والخطط.. استعداد القوات العسكرية الإيرانية للتواجد في المياه الإقليمية الخارجية

السنوات عديدة، وصلت إيران إلى حد الاكتفاء الذاتي الكامل في توفير جميع احتياجاتها الدفاعية والعسكرية، وفي بعض المجالات العسكرية المتقدمة جدًا، مثل صناعة الصواريخ والطائرات دون طيار، وتعتبر أيضًا واحدة من أفضل الشركات في العالم.

إن الصناعيين والعلماء الإيرانيين الشباب، بقوة الإيمان والإيمان بالذات يخطون في طريقهم لقهر قمم الصناعة العسكرية، وخلال السنوات الماضية عبروا الحدود المستحيلة وبجهد لا يمكن إيقافه، أظهروا للعالم تجسيدًا جديدًا لقدراتهم في كل مرة.

وشهدت الصناعة العسكرية البحرية، كعنصر أساسي في استراتيجية الدفاع للبلاد، الكشف عن إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة عززت القوة البحرية لجمهورية إيران الإسلامية في المنطقة والعالم. في الواقع، أعاد مجال السياسة الدفاعية للبلاد تحديد السياسات والاستراتيجيات الدفاعية بناءً على التقدم والقدرات التي أظهرتها الصناعات العسكرية في القطاع البحري بناءً على الطبيعة المتغيرة للتحديات والتهديدات التي تواجه المصالح والأمن الوطني للبلاد.

وفي هذا الصدد، يمكننا أن نذكر على وجه التحديد استخدام أحدث الطرادات المتقدمة في البلاد، والتي تمت إضافتها إلى معدات التنظيم القتالي التابع للبحرية الإيرانية في الأسبوع الماضي في حفل حضره رئيس أركان القوات المسلحة اللواء باقري، ومجموعة من قادة الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وتعد سفينة الدورية القتالية “الشهيد سليماني”، وزورق الشهيد “روحي” عالي السرعة الذي يطلق الصواريخ وقارب “الشهيد دارا” عالي السرعة لإطلاق الصواريخ، من أحدث التقنيات الدفاعية التي بنتها بحرية الحرس الثوري الإيراني.

ويتمتع زورق الدورية القتالية “الشهيد سليماني” بجسم خفي مع مقطع عرضي ورادار منخفض للغاية، والذي يوفر، حسب التصميم، القدرة على الإبحار وتنفيذ جميع أنواع العمليات في المياه البعيدة. وتتمتع هذه السفينة بقدرة أعلى على المناورة ونصف قطر دوران أصغر بكثير مقارنة بالسفن من نفس الحجم، والتي تعتبر مهمة للغاية في تنفيذ التكتيكات الهجومية والدفاعية المختلفة.

ويتكون القارب مزدوج البدن من جسدين منفصلين متصلين ببعضهما البعض بواسطة جسم متوسط. وعلى عكس القوارب أحادية الهيكل التي تستخدم صهاريج الصابورة لإنشاء توازنها، في سفن كاتاماران، من أجل تثبيت الجسم في الماء، يتم استخدام المسافة المستعرضة بين الجسمين، وكلما زاد هذا العرض، كلما كان أكثر ثباتًا.

والميزة الأخرى المهمة لهذا النوع من التصميم، هي القدرة على الإبحار في المياه الضحلة للغاية، ربما مترين أو أقل. وتمكن هذه القدرة للسفينة الجديدة الوحدات البحرية في الحرس الثوري الإيراني من التحرك بسرعة عالية في مناطق قريبة جدًا من الساحل، وإطلاق النار من أي نقطة تقريبًا.

ومن بين المزايا الأخرى لاستخدام هذا التصميم، الاستقرار العرضي في المياه الهادئة، ومقاومة هيدروديناميكية مناسبة، واستقرار دائم وتوازن ديناميكي بسرعة عالية، وقدرة تحميل أعلى مقارنةً بالوزن والحجم، وتوزيع تأثير الضرب على السفينة، ما يقلل الضغط على الجسم ويزيد من عمره مقارنةً بالنماذج العادية.

مع الأخذ في الاعتبار أن السفن سريعة الحركة كانت الأولوية الرئيسية لهذه القوة في الحرب السطحية منذ بداية تشكيل بحرية الحرس الثوري الإيراني، ودخلت النماذج الأحدث من السفن القاذفة للصواريخ عالية السرعة إلى التنظيم القتالي للحرس الثوري الإيراني على مدار السنوات الماضية، فإن أعداء إيران سعوا إلى أساليب مختلفة لمواجهة تكتيك الحرس الثوري الإيراني هذا.

ومع ذلك، فإن تطوير السفن القاذفة للصواريخ باستخدام تصميم ثنائي الهيكل، يمكن اعتباره أحدث خطوة إيرانية ومفاجأة في رقعة الشطرنج البحرية في الخليج الفارسي والمياه البعيدة.

إن القدرة على حمل وهبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر البحرية، وحمل وإطلاق ونزح المياه من جميع أنواع السفن الهجومية السريعة والطائرات بدون طيار العمودية أثناء الإبحار، للاستفادة من أنظمة الحماية الذاتية المحلية ومعدات الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية المتقدمة والحديثة هي ميزات أخرى لسفينة الدورية القتالية “الشهيد سليماني”، والتي تم تصميمها وبناؤها بالكامل من قبل الأيدي الماهرة لشباب النخبة الإيرانية.

ردع نشط في مياه الخليج الفارسي

تطور الحكومات استراتيجيات دفاعية على أساس فهم طبيعة التهديدات والتحديات القائمة والمقبلة في بيئتها الأمنية وعلى أساس تعريف المصالح الوطنية. وفي السنوات التي سبقت عام 2020، تأثرت المنطقة الجيوسياسية لغرب آسيا ببعض العوامل الجيوسياسية، مثل جهود بعض الدول العربية لتشكيل تحالف عسكري عربي – صهيوني، وحدثت العديد من التغييرات التي زادت من مناطق التوتر والصراع في المنطقة.

إن التحالف العسكري المذكور، المخطط والمتبوع بالسياق الجيوسياسي في المنطقة، والخطة الأمريكية لتقليص الوجود العسكري وعبء المسؤوليات الأمنية في المنطقة، قد هدد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية والسلام واستقرار مياه الخليج الفارسي.

وفي هذا الصدد، قال اللواء باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، في مراسم تكليف الطرادات البحرية الجديدة للحرس الثوري الإيراني: “إن تطبيع علاقات بعض دول الجوار مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدًا على المنطقة.” ويدل هذا الموقف على تخطيط وإعداد البحرية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية لمواجهة هذا التهديد، لا سيما الوجود غير المشروع والمدمّر للنظام الصهيوني في مياه المنطقة على أساس استراتيجية الردع النشط خارج المياه الإقليمية.

حتى الآن، بناءً على تقسيم المهام في مجال الحرب البحرية، كانت بحرية الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أمن المياه الإقليمية في الخليج الفارسي، وتم تعيين التواجد في المياه خارج الحدود الإقليمية للبحرية العسكرية. ومع ذلك، يبدو أنه الآن، مع تحسين قدرات سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، تستعد هذه القوة أيضًا لتوسيع نطاق عملياتها خارج مياه الخليج الفارسي.

وفي هذا الصدد، قال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إنه مع إضافة فرقاطة “الشهيد سليماني” إلى التنظيم القتالي التابع للبحرية الإيرانية، تم توفير الوجود القوي لهذه القوة في المياه والمحيطات البعيدة. وهذا عملياً يزيد من قوة إيران البحرية في المياه الدولية بشكل كبير ويقيم توازناً بين التهديد ومصادر التهديد، لا سيما من النظام الصهيوني.

لطالما كان البحر ساحة للتنافس بين القوى الدولية، ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن القوى الدولية الكبرى لها وجود كبير في المياه الدولية للدفاع عن مصالحها وأيضًا للتأثير على عملية التطورات العالمية. إن إيران، كقوة ناشئة على الساحة الدولية، وكذلك بسبب ظهور علامات التغيير في النظام الدولي نحو التعددية القطبية وزيادة الفجوات الأمنية في المياه الإقليمية، تحتاج إلى تنسيق نفسها لهذه الديناميات في مجال الأنشطة البحرية.