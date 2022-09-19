احتجاجات لاعتقال شيخ في الخوخة تضامن اجتماعي مع الإصلاح في شبوة

واصل العشرات من أبناء الخوخة، الاثنين، احتجاجاتهم أمام معسكرات الفصائل التابعة لطارق صالح على الساحل الغربي لليمن، يتزامن ذلك مع استمرار اعتقال شيخ قبلي بسبب منشور يتضامن فيه مع فصائل الإصلاح في شبوة.

واحتشد المتظاهرون وسط مديرية الخوخة رافعين صور الشيخ عبدالله الأعجم ولافتات تطالب بسرعة إطلاق سراحه أو التصعيد. والأعجم، اعتقل من قبل القوات المشتركة التي يقودها طارق صالح.

ووفق المتظاهرين فإن الاعتقال على ذمة منشور على صفحته بالفيسبوك تضامن فيه مع الإصلاح في شبوة. والأعجم من المشايخ المحسوبين على محافظ الإصلاح في الحديدة الحسن طاهر وتوقيت اعتقاله يشير إلى مساعي إماراتية لتقليم أجنحة المحافظ قبل الإطاحة به.

وكانت قوات طارق شاركت في العمليات التي أودت إلى طرد الإصلاح من شبوة.