المشهد اليمني الأول

أكد محافظ شبوة، اللواء عوض بن فريد العولقي، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من طرد المرتزقة والعملاء الذين تسللوا إلى بعض المناطق بمديرية عسيلان خلال اليومين الماضيين.

وقال اللواء العولقي: “إن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية مضادة استعادوا خلالها السيطرة على كافة المناطق التي تسلل إليها قطعان المرتزقة والعملاء الذين حشدهم العدو وزج بهم إلى بعض مناطق عسيلان”.

وأوضح أن العمليات تمت بالتعاون مع مشايخ ووجهاء المنطقة وقبائلها الأحرار.

ودعا محافظ شبوة المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام وترك القتال في صفوف العدوان، وأوضح أن العدوان جاء للسيطرة على موانئ شبوة ونهب ثرواتها، وأن الدعايات التي يسوقها ما هي إلا أكاذيب يستخدمها كغطاء لتنفيذ أطماعه الاحتلالية.