المشهد اليمني الأول

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن “مدرسة الشهيد الحاج قاسم سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون”.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن رئيسي في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، قوله: إن “الشهيد قاسم سليماني كان عنوانا لمدرسة التضحيات الجسام للذود عن حياض الوطن”.

وأضاف: إن “مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون”.. لافتا إلى أن “مدرسة الشهيد سليماني لا تعرف شيئا عن المساومة مع العدو بل متخصصة بالمقاومة وتحرير الأراضي المغتصبة”.

وتابع: إن “الشهيد سليماني هو ثقافة ومدرسة بذاتها وأمة بأكملها.. كان نهج الشهيد سليماني دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة والدفاع عنها”.

وأشار إلى أن “الشهيد الحاج قاسم سليماني لم يكن مقتنعا بالوضع القائم بل كان يعمل بناء على رؤية ثورية ما أدى إلى تشكيل المقاومة العالمية”.

وشدد رئيسي على أن “مدرسة الحاج سليماني هي مواجهة العدو والتضحية في سبيل الدفاع عن شعوب المنطقة وكان قائدا عسكريا وسياسيا كبيرا”.

واختتم بالقول: “لقد خاب من ظن بأنه سيقضي على قاسم سليماني باغتياله ونقول لهم إن سليماني ولد من جديد بجريمتكم هذه”.. مؤكدا أن “الشعب الإيراني العظيم سوف يثأر لقائده قاسم سليماني.