المشهد اليمني الأول

أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميما لجميع وحدات الخدمة العامة، بشأن التعليمات والإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النصف الثاني من شهر إبريل 2018.

فيما يلي نص التعميم:

تنفيذاَ للتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (86) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الإداري لوحدات الخدمة العامة.

واستكمالاً للمهام التي تقوم بها الوزارة بربط إصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد, ومعالجة وتصحيح كافة حالات الاختلالات القائمة بكشوفات المرتبات وتحديث قاعدة البيانات المركزية.

قامت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات, ومنذ خمسة أشهر بتجهيز كشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر إبريل 2018م لوحدات الجهاز الإداري للدولة للسلطتين (المركزية والمحلية) المبوبة ووحدات القطاع الاقتصادي المعانة (المرحلة الثانية), وإصدار خلاصات كشوفات المرتبات وإبلاغ الوحدات لمراجعتها والمصادقة عليها.

ومن خلال عملية مراجعة وتصحيح ومطابقة كشوفات مرتبات الوحدات المستهدفة اتضح أن هناك بيانات غير مكتملة وبيانات غير صحيحة فيما يخص الرقم الوطني, وتم استيفاء الأرقام الوطنية لـ (85%) من الموظفين, ومن أجل استكمال الأرقام الوطنية لبقية الموظفين تم الاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للبريد وكاك بنك، على آلية وإجراءات وضوابط صرف المرتبات بموجب الكشوفات الصادرة من الوزارة واستيفاء الرقم الوطني كشرط أساسي لصرف المرتبات وتدوينه في قاعدة بيانات صرف المرتبات.

وفي هذا الصدد تؤكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة الالتزام بالآتي:

حصر عملية صرف مرتبات النصف الثاني من إبريل 2018م للوحدات المستهدفة عبر الهيئة العامة للبريد أو كاك بنك في ضوء ما ستحدده الوزارة.

على كافة وحدات الخدمة العامة التي ما زالت تصرف مرتبات موظفيها عبر الصندوق أو عبر مصارف أخرى غير البريد وكاك بنك، تحويل صرف مرتبات موظفيها في ضوء ما ستحدده الوزارة والتنسيق مع الوزارة خلال ثلاثة أيام كحد اقصى.

على كافة الوحدات المستهدفة استكمال إجراءات قطع شيكات صافي المرتبات وبقية الشيكات القانونية في ضوء الخلاصات وكشوفات المرتبات الصادرة من الوزارة, والتي سيتم إبلاغ الوحدات بها وعلى الجهات التي لديها متغيرات لم تشملها الخلاصات والكشوفات الصادرة سرعة موافاة فريق إصدار كشف الراتب بها خلال ثلاثة أيام لمراجعتها واستيعابها.

ستقوم الهيئة العامة للبريد وكاك بنك بصرف المرتبات في ضوء الكشوفات الصادرة من الوزارة, والتي سترسل إليهم من خلال الربط الشبكي على مستوى الجهات والفروع والمديريات بحسب محاضر الاتفاق الموقعة بهذا الشأن.

على كافة الجهات التي لديها وكالات خاصة بصرف مرتبات بعض موظفيها سرعة موافاة الوزارة بالأوليات والوثائق القانونية المعتمدة لمراجعتها والمصادقة عليها, علماً بأنه سيتم إيقاف المرتبات التي تصرف بوكالات غير مصادق عليها من الوزارة.

بعد الانتهاء من عملية صرف مرتبات النصف الثاني والتأكد من تواجد الموظفين واستلام مرتباتهم, وحصر وتصحيح الاختلالات المكتشفة ستقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتحويل وصرف الرواتب عبر الدفع الإلكتروني كون متطلبات فتح حسابات إلكترونية لجميع موظفي الدولة تتطلب فترة طويلة.

وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة للسلطتين المركزية والمحلية المبوبة والوحدات الاقتصادية المعانة والوحدات والصناديق المدعومة التي لم يسبق لها صرف مرتبات النصف الثاني من إبريل 2018م الإلتزام بالتعليمات الواردة أعلاه خدمة للمصلحة العامة.