المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن عملية القوات البحرية اليمنية فيها جرأة وتحدٍ وقد هزت قوى العدوان.

وقال عبدالسلام في تغريدة له مساء الإثنين: “شكرا للقوات البحرية اليمنية لإنجازها عملية عسكرية فيها جرأة وتحدٍ وقد هزت قوى العدوان وبعثت لها ولداعميها رسالة من عرض البحر أن اليمن قوة تَكسِر ولا تُكسَر”.

وأضاف “أمام هذا التطور النوعي يتطلع شعبنا إلى قواته المسلحة بمختلف تشكيلاتها لتنفيذ ما هو أكبر وهو معها بعون الله داعما ومباركا”.

وفي وقت سابق، أكد عبدالسلام أن العملية النوعية وغير المسبوقة التي قامت بها القوات البحرية اليمنية أوقعت دول العدوان في حالة من التخبط بإصدارها بيانات متلاحقة ومتناقضة.

وكانت القوات المسلحة كشفت خلال مؤتمر صحفي تفاصيل سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي تم ضبطها في المياه اليمنية الإقليمية، وعرضت بالصور والفيديو ما تحمله السفينة من معدات عسكرية من آليات وأجهزة وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني.