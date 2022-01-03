المشهد اليمني الأول

كشف محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، تفاصيل جديدة عن عدد طاقم سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي تم الإستيلاء عليها في المياه الإقليمية اليمنية، وحجم الأسلحة المضبوطة على متنها وعدد قوات البحرية التي سيطرت على السفينة.

وقال قحيم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن “أربعه من قوات البحرية اليمنية وواحد منهم مصور أخذوا السفينة العسكرية الإماراتية في المياه الإقليمية اليمنية وفيها أكثر من أربعين ملاح أجنبي من جنسيات مختلفة وأسلحة تغطي أربع جبهات”.

وأضاف أن قيادة محافظة الحديدة ستعمل بعد الترتيب مع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة على تكريم قيادة البحرية على دورها البطولي في حماية سواحلنا البحرية وكسر أنوف الغزاة.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد كشف في وقت سابق، أن القوات البحرية نجحت ولأول مرة في تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة شحن عسكرية أثناء قيامها بأنشطة عدائية في عرض البحر وتحمل طاقم من جنسيات مختلفة لا يزال على متنها.

وأشار سريع إلى أنه منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني.

وعرض العميد يحيى سريع خلال الايجاز الصحفي صورا كشفت ما تحمله سفينة الشحن العسكرية الإماراتية من معدات عسكرية وآليات وزوارق وأسلحة .. كانت متجهة لاستخدامها ضد الشعب اليمني.

وأوضح بأن القوات البحرية وفي إطار مهامها الدفاعية عن المياه الإقليمية اليمنية كانت ولا تزال ترصد جميع الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان وأنه بعد عملية الرصد الدقيق لنشاط السفينة صدرت التوجيهات بالاستيلاء عليها ضمن الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا ونقلها إلى ميناء الصليف.

وأعلن متحدث القوات المسلحة تنفيذ العملية العسكرية في عرض البحر لأول مرة في إطار” مهامنا وواجباتنا الدينية والوطنية تجاه الشعب اليمني.”

وأضاف : “حذرنا سابقاً بأننا لن نتردد في تنفيذ عمليات نوعية وسنواجه التصعيد بالتصعيد كما وجه حديثه لتحالف العدوان وأبواقه قائلا : “انظروا إلى هذه الصور والمشاهد التي تؤكد زيف ادعاءاتكم.”

كما وجه تحذير لدويلة الامارات قائلا: “نملك الخيارات المناسبة وقواتنا بتشكيلاتها المتعددة لديها من القوة والإرادة ما يجعلها حاضرةً للرد على أي تصعيد عدواني.”

ونوه العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية في المياه الإقليمية اليمنية لا الإقليمية السعودية ولا الإماراتية داعيا تحالف العدوان “للتوقف عن حماقاته.”

وأضاف: “خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع وأن التمادي في العدوان سيدفع بالقوات البحرية للذهاب إلى مكان أبعد .. “سيُفاجئكم بعمليات دفاعية نوعية في البر والبحر إن شاء الله ..

وتابع :عدوانكم على اليمن لن يستمر وحربكم على شعبنا العزيز الصامد المجاهد لن تستمر وعاجلاً أم آجلاً ستكون الهزيمة مصيركم”.