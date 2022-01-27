المشهد اليمني الأول

العلم السعودي تلف به الزبالة ويرمى في قمامة مكة المكرمة.. بعد فضائح لفه باجساد العاهرات في مقطع فيديو مخل في الأماكن العامة

” خاص”

تواصل مملكة الترفيه بالحاخام اليهودي يعقوب بن هرتسوغ إهانة الركن الأول للإسلام الشهادتين المكتوب على خرقة خضراء وبصورة مهينة.

حيث بث موقع روسيا اليوم الاخباري مقطع فيديو يظهر فيه الركن الأول للإسلام المكتوب على خرقة خضراء وهو رمز سيادة ما تسمى المملكة العربية السعودية قد تحول الى ملف للزبالة.

وعثر على العلم السعودي مرميا في برميل القمامة حاملا بداخله أكواما من الزبالة في أحد شوارع مدينة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بعد موجة الانحلال الأخلاقي الذي تشهده مملكة الحاخام اليهودي والعقال السعودي والشيخ الوهابي بظل صمت الرضا لمشائخ الوهابية والاخوانية الذين كفروا المسلمين واشبعوا الامة الإسلامية قتلا بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة وحفلات الذبح واكل الاكباد وشنوا حروباً لتدمير واضعاف وانهاك اوطان عربية وباسم التأسلم.

المفارقة أن مشائخ التكفير اليوم بالصمت عن كل ما يحدث من تشويه للإسلام بتحليل الزنا واولاد الزنا واعتبار يوم الجمعة دوام وسبت سعيد اليهودي عطلة وهم يشاهدون الراقصات الشبة العاريات بالغناء والرقص تحت ظلال راية التوحيد كاستخفاف وإهانة متعمدة لإسلام الرحمة للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلّ الله عليه وآله وسلم.

ويراد تطويب وتعويم واعتماد ما يسمى الدين الابراهيمي الموحد، وهذا التصرف هو مجرد جس نبض للشارع الإسلامي ومعرفة رد الفعل، ليس كونه العلم السعودي، بل لأن عبارة التوحيد فيه، بحيث إن صمت احرار الامة ستتوالى الاهانات وبوتيرة اعلى حتى يصبح الامر عادي ولا يثير لدى العامة أي إحساس وغيرة تجاه الركن الأول للإسلام بعد تعطيل الركن الخامس للإسلام الحج الأكبر بعد استخفاف فتيات الهشك بشك بالصلاة في المسارح واثناء حفلات الغناء والرقص بلف راية التوحيد حول أجساد العاهرات وبشكل يثير الغرائز الجنسية بعد فضيحة تداول مقطع اباحي لفتاة تلتف بعلم كيان بن سعود وظهور فتيات باللعب بالورق في باحة الحرم المكي الشريف عقب ظهور امام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يلعب بالورق في ملاهي الترفيه.

تلك تصرفات ممنهجة ومقصودة وتتناغم مع اعمال احراق القرآن الكريم في أمريكا والغرب، وتتناغم مع رسوم الكاريكاتير المسيئة للرسول الكريم، وان صمت القوم سيتكرر المشهد لهدف استراتيجي بسيادة مايسمى الدين الابراهيمي الموحد للمفسدين في الأرض ومن أراضي الحرمين الشريفين علموا وهم يعلمون ذلك، ولدين الرحمة للعالمين رجال مؤمنين سلام الله عليهم.

ــــــــــــــــــــــــ

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

27 يناير 2022م