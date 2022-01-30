المشهد اليمني الأول

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، طائرة تجسسية معادية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، في أجواء محافظة مأرب.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “أن الدفاعات الجوية تمكنت- بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسيه نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب”، مشيرا إلى أن عملية الإسقاط تمت بسلاح مناسب.

ووزرع الإعلام الحربي مشاهد حطام طائرة التجسس الأمريكية سكان إيغل Scan Eagle التي تم إسقاطها في مديرية الجوبة أثناء قيامها بأعمال عدائية بمأرب

وأسقطت الدفاعات للقوات المسلحة اليمنية أربع طائرات تجسسية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) في شهر ديسمبر الفائت في محافظتي الجوف ومأرب، بالإضافة إلى عدد من الطائرات الصينية التجسسية المقاتلة في محافظة شبوة.

ففي 24 من ديسمبر تم إسقاط طائرة من نوع سكان إيغل بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”، كما تمكنت الدفاعات الجوية في الـ 16 من ديسمبر من إسقاط طائرة تجسسية من ذات النوع في أجواء وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وكانت دفاعاتنا الجوية تمكنت الجمعة 10 ديسمبر، من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغلScan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب”.

كما تمكنت الدفاعات الجوية أيضا الأربعاء 8 ديسمبر 2021، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع “CH4” أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمارب، بالإضافة إلى أخرى نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بذات المحافظة.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في الـ 4 من ديسمبر طائرة تجسس نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في أجواء محافظة مأرب.