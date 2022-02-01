المشهد اليمني الأول

عمت حالة من الغضب العام في السعودية، الثلاثاء، بعد قرار النظام محو عبارة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” من العلم الوطني في إطار التمهيد للتطبيع مع إسرائيل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعبارات الإدانة والانتقاد والدعوة لردود فعل شعبية، ما دفع بالاستخبارات السعودية لمحاولة احتواء هذا الغضب بتصوير الحديث عن إزالة العبارة “مجرد اشاعات”.

وكان مجلس الشورى في السعودية وافق في جلسة الاثنين على تغيير العلم الوطني للمملكة، حيث يتضمن التغيير وفق ما يراه مقترح التغيير وعضو المجلس أسعد العتيبي ضرورة أن يتأقلم العلم الجديد مع الواقع الجديد والتغييرات الطارئة في السعودية في إشارة إلى التقارب مع إسرائيل.

ويتوقع أن يشمل التغيير عبارة التوحيد وتغيير في الوان العلم ذات اللون الأخضر.

ويعد استهداف عبارة التوحيد ضمن تغيرات سعودية تستهدف التركيبة الاجتماعية والثقافية للمملكة التي تمثل قبلة المسلمين في إطارات ترتيبات خليجية واسعة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.