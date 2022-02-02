المشهد اليمني الأول

استضافت أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، وفدا مجتمعيا من قبائل خب والشغف واليتمة ودهم من محافظة الجوف.

وتقدم وفد قبائل خب والشغف واليتمة ودهم بالشكر لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي على الرعاية والاهتمام ونتعهد بأن نكون في صف الحق والوطن، مثمنا حسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل أمانة العاصمة وقيادتها.

وأكد الوفد الزائر جاهزيته لحماية أرضنا التي تحررت من دنس الاحتلال ونتعهد بالوقوف مع الجيش واللجان الشعبية حتى تحرير آخر شبر من اليمن، داعيا المتورطين في الخيانة من أبناء الجوف إلى سرعة العودة واغتنام فرصة العفو العام، مؤيدا ومباركا الضربات المسددة القوتين الصاروخية والمسير في أعماق الدول المعتدية على اليمن.