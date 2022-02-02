المشهد اليمني الأول

قرّرت الولايات المتحدة، إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ موجّهة، إلى أبو ظبي، لمساعدة الإمارات في التصدّي لهجمات قوات صنعاء الصاروخية، حسبما أفادت البعثة الأميركية في الدولة الخليجية في بيان، اليوم.

وجاء القرار الهادف إلى دعم الإمارات، «في مواجهة التهديد الحالي»، في إشارة لقوات صنعاء، بعد اتصال هاتفي جرى أمس بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووليّ عهد أبو ظبي، نائب القائد العام للقوات المسلّحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان.

وتعرّضت الإمارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة شنّتها القوات المسلحة اليمنية.

وقال بيان البعثة الأميركية، إن أوستن ووليّ عهد أبو ظبي بحثا «مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لدعم الإمارات العربية المتحدة».

ويشمل ذلك «إرسال المدمّرة حاملة الصواريخ الموجّهة للبحرية الأميركية _ يو أس أس كول _ للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبو ظبي».

كما أبلغ أوستن، الوزير الإماراتيّ «بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، وكإشارة واضحة إلى أنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد».

ويشمل التعاون كذلك، «الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي».

الأخبار اللبنانية