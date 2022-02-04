المشهد اليمني الأول

نعى المكتب السياسي لأنصار الله المناضل الوطني المجاهد الشيخ علي حسين علي الراعي شيخ مشائخ مديرية شعوب بأمانة العاصمة.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له، اليوم الجمعة: لقد كان الشيخ علي الراعي معروفا بمواقفه الوطنية الرافضة للعدوان والداعمة للوطن والصمود الوطني”.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة إلى الشعب اليمني وإلى أسرة الفقيد الشيخ علي الراعي ومحبيه بهذا المصاب الجلل.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ( كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ ) صدق الله العظيم..

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المناضل الوطني المجاهد الشيخ علي حسين علي الراعي رحمه الله شيخ مشائخ مديرية شعوب بأمانة العاصمة عن عمر ناهز 70 عاما والذي توفي بمرض عضال لم يستطع السفر للعلاج بسبب الحصار والعدوان.

لقد كان الشيخ علي الراعي معروفا بمواقفه الوطنية الرافضة للعدوان والداعمة للوطن والصمود الوطني.

وإننا بهذا المصاب الجلل نتقدم بالتعازي إلى الشعب اليمني وإلى أسرة الفقيد ومحبيه.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون..

المكتب السياسي لأنصار الله

الجمعة 3 رجب 1443ه‍

الموافق 4 فبراير 2021م