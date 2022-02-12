المشهد اليمني الأول

إذا كان “المُستشرق” برنارد لويس هو من وضع خطط الحُروب، والتدخّل العسكري الأمريكي في الشّرق الأوسط وأفغانستان والعِراق وسورية تحديدًا، مُستعينًا بأبناء جلدته في الإدارة الأمريكيّة، أمثال ريتشارد بيرل وبول وولفوفيتز، فإن “تلميذه” وابن جلدته أيضًا، هنري كيسنجر، مُستشار الأمن القومي ووزير الخارجيّة الأمريكيّة الأسبق، هو الذي وضع خريطة الطريق الأمريكيّة الجديدة لمُواجهة روسيا، وإشعال فتيل الحرب في وسط أوروبا عبر البوّابة أوكـرانيـا، وإسقاط فلاديمير بوتين عبر حربٍ مُباشرة أو حِصار اقتصادي تجويعي خانِق على غِرار ما حدث لعِراق صدام حسين.

العالم بأسْره يحبس أنفاسه هذه الأيّام من جرّاء “هيستيريا” الحرب التي يُصعّد أوارها الرئيس جو بايدن وطاقمه، من خِلال تحشيد الجُيوش والأساطيل، والغوّاصات النوويّة في الجِوار البحري والبرّي الروسي، وشنّ حملات دعائيّة من خلال آلة إعلاميّة جبّارة، تتّهم الرئيس بوتين باتّخاذ القرار لغزو أوكـرانيـا وتقسيمها.

هل سَمِعتُم، أو قرأتم عن أيّ سابقة في التّاريخ يُحدّد فيها الطّرف المُدافع، ساعة الصّفر (الحرب) لعدوّه مُسبقًا؟ هذا يحدث الآن ويا للمُفارقة، ونراه في أعيننا في الحرب الأوكرانيّة الوشيكة جدًّا حسب الضّخ الأمريكي الذي نُتابعه ليل نهار.

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بايدن يقول إن سيناريو هذا الاجتِياح الروسي سيبدأ يوم السّادس عشر من فبراير الحالي، بينما يقول مُستشاره للأمن القومي جيك سوليفان إن الحرب باتت شبه مؤكّدة، وأن رصاصتها الروسيّة الأولى قبل العشرين من الشّهر الحالي، فهل حضر الاثنان اجتماع هيئة أركان الجُيوش الروسيّة التي تُقرّر موعد الحُروب؟

أمريكا، ومُعظم الحُكومات الأوروبيّة طلبت من رعاياها مُغادرة أوكـرانيـا فورًا دون تردّد، وأخلت دبلوماسيّيها من العاصمة كييف، بناءً على المعلومات التي يُروّجون لها، ويؤكّدون أنه لن يُوجد وقت لإقامة جُسور جويّة لإجلاء هؤلاء على غِرار ما حدث في أفغانستان.

روسيا على وعي بهذا السّيناريو الأمريكي “المُرعب” وتؤكّد ليل نهار عبر وسائل إعلامها الضّعيفة التّأثير أنها لا تُريد الحرب، وكل ما تُريده هو قُبول أمريكا وحُلفائها بمطالبها الأمنيّة المحصورة في مطلبين أساسيين: الأوّل عدم توسيع حلف الناتو بضم دول الجِوار الروسي كانت عُضوًا في حلف وارسو “المرحوم” وعلى رأسها أوكـرانيـا، والثاني: عدم نصب منظومات صواريخ استراتيجيّة نوويّة في هذه الدّول (بولندا، رومانيا، بلغاريا، أوكـرانيـا) تُهَدِّد الأمن القومي الروسي، ولكنّ جميع هذه المطالب لم تحظ بالقُبول رُغم الجُهود الدبلوماسيّة الكبيرة، والزّيارات المُكثّفة للقادة الأوروبيين لموسكو، وآخِرهم الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استغرق اجتماعه مع نظيره بوتين قبل يومين ستّ ساعات، واليوم مُكالمة هاتفيّة بينهما لمُدّة 40 دقيقة دُون أيّ نتيجة.

أمريكا بايدن تُريد توريط “روسيا بوتين” في أوكـرانيـا، مثلما ورّطت إدارة بوش “عِراق صدّام” في الكويت، وبما يُؤدّي إلى إغراقها في عُقوباتٍ وحِصارات اقتصاديّة خانقة، وحرب استِنزاف عسكريّة تُؤدّي إلى انهِيارها، وهزيمتها، في تِكرارٍ للنّموذجين الأفغاني والعِراقي.

إدارة الرئيس بايدن التي تُواجه انقسامًا أوروبيًّا تُجاه هذا السّيناريو تتزعّمه ألمانيا وبدَرجةٍ أقل فرنسا، لا تستطيع فرض عُقوبات صارمة على روسيا بدعمٍ أوروبيّ دُون إشعال فتيل هذه الحرب، وبدأت فِعلًا الاستِعداد لها (أيّ أمريكا) بتدريب “مُجاهدين” أوكرانيين مُتطرّفين على غِرار ما حدث في أفغانستان والعِراق وسورية لمُقاومة أيّ غزو روسي.

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فولوديمير زيلينسكي فاق من “سكرته” اليوم السبت فيما يبدو، وأدرك الورطة أو المصير التي أوقع فيها نفسه وبلاده، نستشفّ ذلك من تصريحه الذي نقلته وكالات الأنباء العالميّة ومن ضِمنها “رويترز”، وقال فيه “التّحذيرات المُتصاعدة من غزو روسي وشيك لـ أوكـرانيـا تُثير الهلع، ولا تُساعدنا، ونُطالب هؤلاء الذين يُطلقونها بأن يُقدّموا لنا دليلًا قاطِعًا يؤكّد غزو روسي وشيك لبِلادنا”.

المُؤرّخ البريطاني الشهير A. J. P Taylor قال إن الحرب العالميّة الأولى أصبحت حتميّة بعد اتّخاذ برلين القرار بتكثيف الحُشود العسكريّة، وبات البحث بعدها عن إيجاد “المُفجّر” أو الذّريعة، وجاءت هذه الذّريعة “المُفبركة” باغتِيال وليّ عهد النمسا، تُرى ما هي الذّريعة التي تطبخها إدارة بايدن مع حُلفائها في الغُرف السّوداء برعايةِ وتحريضِ هنري كيسنجر وتلامذته؟

بوتين ليس صدّام حسين، وروسيا ليست العِراق، ولقاء القمّة بين بوتين ونظيره الصيني الجديد شي جين بينغ وضع أُسس تحالف جديد عِماده صواريخ نوويّة أسرع من الصّوت تِسع مرّات، إن لم يكن أكثر، قادرة على الوصول إلى الشّرق الأمريكي في غُضون سبع دقائق على الأكثر.

نظريّات كيسنجر “الهَرِم” لرئيسه جو بايدن “الهَرِم” أيضًا، باتت قديمة، وعفَا عليها الزّمن، وانتهى عُمرها الافتِراضي، وانهِيار الزّعامة الأمريكيّة للعالم بدأ سواءً بحربٍ في أوكـرانيـا أو بُدونها.. والأيّام بيننا.

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عبد الباري عطوان