المشهد اليمني الأول

بعد غموض يكتنف مصير شـحنة أسلحة، اشترتها قيادات مرتزقة العدوان، قبل يومين وكانت في طريقها إلى مدينة مأرب قبل ما يتم اعتراضها بتوجيهات من تحالف العدوان في حضرموت.

أفادت مصادر مطلعة بأن شـحنة الأسلحة اشتراها المنافق المرتزق “علي محسن الأحمر” من كوريا باسم “الجيش الوطني” ووصلت قبل أيام إلى ميناء نشطون في المهرة قبل أن يتم نقلها براً باتجاه مأرب.

وكان مسلحون “مجهولون” قد نصبوا كميناً استهدف شـحنة الأسلحة ودمروا إحدى شاحناتها في منطقة ثمود على حدود المهرة – حضرموت، ما اضطر بقية الشاحنات إلى الانسحاب إلى معسكر لقوات المنطقة العسكرية الأولى في المنطقة.

وأفادت المصادر بان تحالف العدوان طالب بالحجز على شـحنة الأسلحة حتى يتم التحقيق في ملابسات شرائها خارج معرفة تحالف العدوان.

ومنذ بدء الحرب يتولى الجنرال المنافق “علي محسن الأحمر” عملية شراء كميات ضخمة من الأسلحة باسم “الجيش الوطني” ومن حسابات تورد اليها عائدات النفط والغاز وسط اتهامات لمحسن بنهبها.