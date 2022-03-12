ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة ابتداء يوم غد (تفاصيل)

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة ابتداء يوم غد (تفاصيل)

دشنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري اليوم مبادرة “متكافلون” لمشروع النقل المجاني بالعاصمة صنعاء بالتعاون مع شركة النفط اليمنية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة.

تهدف المبادرة إلى رفع معاناة المواطنين بمختلف شرائحهم بسبب انعدام المشتقات النفطية التي يفتعلها تحالف العدوان ومرتزقته من خلال القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.

وفي التدشين أشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي بمبادرة مشروع النقل المجاني التي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في رفع معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأوضح أن المبادرة تضمنت تسيير 20 باصاً مجانياً لأربعة خطوط في العاصمة صنعاء كمرحلة أولى في كل خط خمسة باصات وسط وحافلات 25 راكباً.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل خط سير فرزة شيراتون – الجامعة القديمة – وخط سير فرزة الحصبة – هائل – بغداد بينما الخط الثالث سير فرزة باب اليمن – هائل – مذبح والرابع خط سير فرزة جولة تعز – الجامعة القديمة – الجامعة الجديدة.

ولفت الوادعي إلى أن بالتعاون مع شركة النفط اليمنية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل تسعى من خلال مبادرة مشروع النقل المجاني إلى توسعت خطوط السير لتشمل كافة خطوط وفرز أمانة العاصمة.

ودعا رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، كافة الجهات الحكومية إلى التفاعل بإخراج الباصات والحافلات للعمل في مشروع النقل المجاني بالتنسيق مع الهيئة لتكون العملية منتظمة ومرتبة.

كما دعا القطاع الخاص والتجار ورجال الأعمال إلى المساهمة الفاعلة في توفير الدعم المادي للمشروع لشراء مشتقات نفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لإنجاح مراحل مبادرة “متكافلون” لمشروع النقل المجاني والتخفيف من معاناة المواطنين.

حضر مدراء فرع الهيئة بالأمانة محمد الشهاري ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة ناصر الكاهلي وممثلو شركة النفط اليمنية.