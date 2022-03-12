أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، إعدام 81 شخصا تحت ذريعة اعتناق الأفكار الضالة والمعتقدات المنحرفة بينهم 40 شابا من معتقلي القطيف.

وزعمت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أن المدانين متورطون بقضايا إرهابية.

وأوضح بيان أن غالبية من تم إعدامهم يحملون الجنسية السعودية، بالإضافة إلى 7 يمنيين، وسوري واحد.

وتعد هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تقوم بها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات، إذ نفذت في العام 2016 إعدامات طالت 47 شخصا أبرزهم العالم الشيخ نمر باقر النمر، بيد أن الرقم 81 هو الأعلى في تاريخ المملكة الحديث.

يشار إلى أن هذه الدفعة من الإعدامات هي أعلى بنحو ضعفي من تم إعدامهم طيلة العام 2020، إذ سجلت المملكة 27 عملية إعدام فقط.