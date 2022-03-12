ورد الآن .. بيان هام لشركة النفط تكشف مصير سفينتا بنزين

ورد الآن .. بيان هام لشركة النفط تكشف مصير سفينتا بنزين

ورد الآن .. بيان هام لشركة النفط تكشف مصير سفينتا بنزين

قالت شركة النفط اليمنية ان سفينتان من المشتقات النفطية المحتجزة لدى العدوان قررتا المغادرة بسبب طول فترة احتجازهما من قبل القطع العسكرية الأمريكية مشيرة الى انه لم يتبقى سوى اثنتين فقط.

وقال متحدث شركة النفط عصام المتوكل انه و‏بسبب طول فترة الاحتجاز من قبل القطع العسكرية الأمريكية اضطرت سفينتان تابعتان لمصانع القطاع الخاص وهما السفينة برنسس خديجة والسفينة يهود مغادرة منطقة الإحتجاز الى وجهات اخرى غير ميناء ‎الحديدة.

واكد المتوكل انه لا يزال تحالف العدوان يماطل في الافراج عن 2 سفن احدهما سفينة ‎البنزين الاسعافية قيصر .