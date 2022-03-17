أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران على استعداد للاتفاق النهائي في مفاوضات فيينا لو جرى الالتزام بجميع خطوطها الحمراء، مضيفا إن ما يمكنه حسم الوصول إلى اتفاق جيد ومستديم هو أن تتصرف أمريكا بواقعية ولا تطرح مطالب جديدة وخاطئة.

ووفق وكالة “إرنا” قال أمير عبد اللهيان بشأن مفاوضات فيينا، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس: نحن الآن أقرب إلى نقطة النهاية للاتفاق أكثر من أي وقت مضى، لكن ما يمكن أن يحسم الوصول إلى اتفاق جيد ومستديم هو تصرف أمريكا بسلوك واقعي وعدم طرح مطالب جديدة وخاطئة.

وأضاف: لو تم احترام جميع خطوطنا الحمراء، فنحن مستعدون للاتفاق النهائي.

إلى ذلك رحب أمير عبداللهيان بسداد بريطانيا لديونها المستحقة عليها لأكثر من أربعة عقود كحق للشعب الايراني العظيم، معربا عن أمله في أن تمهد إجراءات بناء الثقة الطريق لتنمية العلاقات.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية في هذا الاتصال الهاتفي عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية ، داعية إلى تطوير العلاقات الإيرانية البريطانية.