أفادت مصادر في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 مستوطنين صهاينة في عملية الطعن وعملية الدهس في بئر السبع.

وأضافت المصادر، إنّ “قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني يشتبه بتنفيذه عملية الطعن في بئر السبع”. وأكدت مراسلتنا “استشهاد فلسطيني من بدو النقب بذريعة تنفيذه عملـية الطعن”.

من ناحيتها، أضافت وسائل إعلام عبرية أنّ “منفذ العملية هو محمد أبو القعيان وهو مدرّس سابق من سكان بلدية حورا”، مشيرةً إلى أنّ العملية جرت في مركز تجاري في بئر السبع.

وشرحت وسائل إعلام عبرية بأنّ الهجوم في بئر السبع بدأ بعملية دهس ومن ثم ترجّل المنفذ من السيارة وبدأ بالطعن.

من ناحيتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرٍ سياسي قوله: “نأمل ألا تكون عملية بئر السبع هي براعم ما نتوقعه في شهر رمضان”.