مفاجأة من العيار الثقيل.. الكشف عن إمام إحدى طوائف الإسلام يعيش بثروة 3 مليار دولار وزوجته كانت عارضة أزياء وأتباعة 15 مليون (تعرف عليه)

حياة إمام إحدى طوائف الإسلام يعيش بثروة 3 مليار دولار وحياة مترفة في سويسرا وزوجة فاتنة كانت عارضة أزياء و15 مليون تابع من أبناء طائفته

الإمام رحيم آغا خان، مقيم في جنيف بسويسرا، أصبح الإمام الخمسين للشيعة الإسماعيلية بعد والده، ويبلغ عدد أتباعه حول العالم 15 مليوناً!

وتبلغ ثروة رحيم آغا خان قرابة 3 مليارات دولار ، معظمها من زكاة وفطرة أتباعه الذين يعيشون في دول فقيرة مثل باكستان وأفغانستان والهند.

يذكر أن عارضة الأزياء “كيندرا سبيرز” قد أشهرت اسلامها عند زواجها من الأمير رحيم آغا خان أحد أبناء رئيس الطائفة الإسماعيلية النزارية في الهند آنذاك، واليوم هو الإمام خلفاً لوالده.