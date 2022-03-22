قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا.

وشدد بيسكوف في حديثه مع شبكة “سي إن إن” على أنه “منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين”. وأضاف أن “احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة”، موضحا أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو “تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة” الأوكرانية.

وفي رد على سؤال بشأن احتمالية استخدام الأسلحة النووية، أكد بيسكوف أن “مفهوم الأمن القومي لروسيا ينص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة وجود تهديد لوجودها”.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ27، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.