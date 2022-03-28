أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أنه سيتم يوم الغد تبادل كشوف الأسرى عبر الأمم المتحدة ونأمل ألا يحصل أي تأخير من الطرف الآخر .

وقال المرتضى لقناة المسيرة: المفاوضات على الصفقة الحالية استمرت لـ 4 أشهر عبر الأمم المتحدة وإذا تم التوافق على الكشوف سيكون هناك دعوة من الأمم المتحدة لعقد جولة لإتمام الصفقة ثم التنفيذ عبر الصليب الأحمر.

وكان أعلن المرتضى يوم أنه بتاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الامم المتحدة. وأضاف ان الصفقة تشمل1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي.