زفت الشركة اليمنية للغاز في صنعاء خيرا سار لجميع المواطنين دون استثناء بشأن توفر الغاز المنزلي خلال شهر رمضان.

وقالت الشركة اليمنية للغاز في صنعاء، الإثنين، إنها نفذت برنامج تمويني إسعافي عبر العقال لتموين المواطنين من الغاز المستورد، بعد استمرار قوات المرتزقة قطاعها على مقطورات الغاز وتخفيف الحصص من الغاز المحلي القادم من صافر.

وأوضح متحدث الشركة علي معصار أن قوات المرتزقة يتقطعون لمقطورات الغاز في صافر بمنطقة المعارض خط (الحصون، رديمة، بن معيلي، صافر)، مشيرا إلى أنهم خصصوا كميات من الغاز المستورد المخصص للسيارات والقطاع الخاص، للمواطنين للتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل قدوم شهر رمضان وعدم دخول الغاز المحلي.

وأطلقت الشركة تسعيرة الاسطوانة الواحدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء (8225ريال)، مؤكدة أنه في حال تم السماح للمقطوارت بالدخول إلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها سيتم تنفيذ البرنامج التمويني من الغاز المحلي القادم من صافر بالسعر الرسمي (5900).

واشار معصار الى ان سعر الاسطونة 20 لتر من الغاز المستورد سيكون 8225 ريال، وأضاف ان هذا الارتفاع هو في الغاز المستورد وليس في الغاز المحلي ، وسيتم التوزيع من يوم غدا الثلاثاء.