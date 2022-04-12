عاجل الآن: بشرى سارة لصنعاء بإصدار قرار حاسم ينتظره الملايين منذ فترة واتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين ودعوة هامة لجميع المواطنين للقيام بهذا الأمر (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة ابتداء من يوم غد)

أصدرت العاصمة صنعاء، يوم أمس الثلاثاء 12 من شهر أبريل، قرار رسمي بتحديد الأجرة المقررة على مستخدمي الباصات والحافلات بأمانة العاصمة.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن الأجرة المقررة على مستخدمي الباصات والحافلات بأمانة العاصمة 100 ريال فقط.

وشددت الهيئة، في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة وليد الوادعي، على ضرورة التزام سائقي الباصات والحافلات في جميع فرز خطوط السير بالأمانة بالتسعيرة الرسمية المقررة (مائة ريال) والعمل بها من اليوم لما فيه المصلحة العامة ورفع معاناة المواطنين.

وأهابت الهيئة بسائقي الباصات والحافلات عدم رفع التسعيرة كي لا يتعرضوا المساءلة القانونية وإحالتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم.

ودعت المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة للتسعيرة الرسمية التي أقرتها الهيئة على الرقم المجاني (8000007) أو عبر موقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وناقش الاجتماع، الترتيبات الخاصة بالنزول الميداني من الهيئة والجهات الامنية ذات العلاقة إلى الفرز وخطوط السير في أمانة العاصمة للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة المقررة من الهيئة وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد الاجتماع دور الإعلام في توعية المواطنين وتعريفهم بالتسعيرة وتكثيف الحملات الإعلامية على جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.